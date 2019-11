Natuurclubs verliezen opnieuw kort geding over Formule 1

Milieuorganisatie MOB en Stichting Duinbehoud vrezen voor de gevolgen van de stikstofuitstoot die het evenement met zich meebrengt in het naastgelegen beschermde natuurgebied. Het besluit van de provincie Noord-Holland om een natuurvergunning af te geven voor de Formule 1 op het circuit van Zandvoort rammelt volgens hen aan alle kanten.

De natuurorganisaties vinden dat de vergunning veel te snel is verleend en zetten grote vraagtekens bij de berekeningen over de stikstofuitstoot waar het besluit op is gebaseerd. Volgens de advocaat van de provincie heeft dit onderzoek juist aangetoond dat sprake is van een reductie van gevolgen van stikstofuitstoot en is de vergunning juist „winst voor de natuur.” De rechter zei geen reden te hebben om te twijfelen aan de conclusies in dit onderzoek.

In het vonnis staat verder dat het circuit al beschikte over een toereikende vergunning voor de Formule 1. De eisers noemden de voorwaarden daarin te ruim. Volgens een woordvoerder van Stichting Duinbehoud mocht er 365 dagen per jaar worden geracet, maar werd dit maar 280 dagen gedaan. „Ze zeggen nu dat ze naar 335 dagen gaan, dus dat is wel degelijk een toename.”

Het evenement, dat in mei volgend jaar moet plaatsvinden, heeft volgens de rechter geen negatief effect op het naastgelegen natuurgebied. De werkzaamheden voor aanpassingen aan het circuit voor het race-evenement staan gepland voor maandag.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk wil „de meest duurzame Grand Prix” zijn, verklaarde hij tijdens de zitting. „Voor het eerst in decennia is het gelukt een evenement van wereldformaat naar Nederland te halen”, zei hij. „Mensen kunnen hun grote sportheld Max Verstappen in eigen land aan het werk zien.”

Eerder deze week verloren natuurorganisaties een rechtszaak, waarin ze de werkzaamheden rond het circuit wilden stoppen omdat die het leefgebied aantasten van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen.