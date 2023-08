KNMI geeft code geel af voor stevige onweersbuien donderdagmiddag

De waarschuwingscode geldt donderdag vanaf het middaguur en duurt tot het begin van de avond. Het gaat om de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.

Volgens het KNMI gaan de onweersbuien gepaard met windstoten van rond de 60 kilometer per uur, hagel en veel regen in korte tijd. „Ook donderdagavond is er nog kans op onweer, maar vooralsnog is dit zeer onzeker.”