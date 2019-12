Britse vrouw overleeft hartstilstand van zes uur

„Toen ik in het ziekenhuis aankwam, zag het er niet goed voor me uit”, zo vertelt Audrey aan The Telegraph. „Ik mag me erg gelukkig prijzen dat de artsen zich realiseerden dat er iets was wat ze konden doen en niet opgaven.”

Dat ’iets’ bleek een machine te zijn die het bloed van de vrouw buiten haar lichaam opwarmde en er zuurstof aan toevoegde om het daarna weer toe te dienen. Nadat haar lichaamstemperatuur gestegen was tot dertig graden, werd haar hart weer op gang gebracht door middel van een defibrillator.

De vrouw heeft relatief weinig overgehouden aan de hartstilstand. „Omdat haar hersenen koud waren, is er geen schade”, zo vertelt een arts. Ze heeft alleen nog wat problemen met haar mobiliteit en het gevoel in haar handen. „Het gaat goed met me. Ik kan weer aan het werk, m’n leven weer oppakken. Ik ben niet gelovig, maar dit is net een wonder.”

De vrouw denkt alweer aan een nieuwe wandeling door de bergen. Ze hoopt er begin volgend jaar weer een te kunnen maken. „Ik wil niet dat deze hobby van me wordt afgenomen.”