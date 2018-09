Keuze niet op kennis gebaseerd

"Kiezers die geen benul hebben waar het over gaat en stemmen wat een popster of een voetballer zegt dat hij of zij stemt, of wat een imam of echtgenoot zegt dat ze moeten stemmen. Kiezers die denken dat gemeenteraadsleden ambtenaren zijn en dat Wilders een minister is. Stemmers die tegen Brexit stemmen, alleen omdat een politica die tegen Brexit was door een doorgedraaide gek is vermoord. Kiezers die stemmen op iemand omdat die er zo leuk uitziet, of juist niet op iemand omdat die te veel lijkt op hun baas, of iemand anders waar ze een hekel aan hebben. Stemmers die zich louter laten leiden door rancune of afgunst. Om een auto te mogen besturen is een rijbewijs nodig, maar stemmen mag iedereen, terwijl je ook daarbij door domheid en onverantwoordelijk gedrag mede verantwoordelijk kan zijn voor vreselijke ongelukken."

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik