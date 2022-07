Burgemeester Oldebroek doet aangifte van intimidaties

In de nacht van woensdag op donderdag werden er vierkante strobalen in haar tuin gegooid en er werd een grote ronde strobaal deels op de oprit en deels op het openbare fietspad gelegd, waaruit een aantal vlaggen staken. Daarna reden verschillende tractoren toeterend langs haar huis.

Op 16 juli plantten twee mannen, van wie één met een zak over zijn hoofd, een omgekeerde vlag voor het huis van de burgemeester. Begin deze week liet ze weten geen aangifte te doen van het bezoek van de mannen, die na een gesprek vertrokken. Ze wilde „begrip en ruimte geven aan de emoties en de mogelijkheid dat mensen zich gaan realiseren dat dit niet de weg is die we moeten bewandelen met elkaar”, aldus een woordvoerder van de gemeente vrijdag. „Inmiddels is helaas de conclusie dat dit geen effect heeft gehad.”

Intimidatie

Dinsdag werd in de Veluwse gemeente een man geïntimideerd die bezig was omgekeerde vlaggen weg te halen. Hij heeft hiervan aangifte gedaan.

In een column op de website van de gemeente riep de burgemeester van VVD-huize dinsdag op tot „gezond verstand” in de discussie over het ophangen van omgekeerde vlaggen. „Er worden grenzen overschreden en dat vind ik onacceptabel.” Ze schreef „samen op zoek en op weg naar een oplossing” te willen. „Met gezond verstand, zoals we dat hier in Oldebroek gewend zijn.”