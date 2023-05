Premium Het beste van De Telegraaf

Nabestaanden na bekentenis verpleger doden 20 patiënten: ’Waar haalt hij het lef vandaan?’

Door Renate Curfs

Een nabestaande bekijkt de foto van haar man die overleed in het Assense ziekenhuis. Ⓒ Robert Hoetink

Verpleegkundige Theo V. heeft aan hulpverleners bekend dat hij in het Wilhelminaziekenhuis in Assen (WZA) twintig doodzieke coronapatiënten uit hun lijden heeft verlost. „Waar haalt hij het lef vandaan om in zijn eentje te beoordelen dat zij leden?” zeggen nabestaanden boos.