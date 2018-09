Heldenpenning voor Syrische vluchteling

Al Atrash arriveerde in de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 februari nog voor de hulpdiensten bij een brandende woning, drie huizen naast hem. De Syriër twijfelde geen moment: hij trok een schutting uit de achtertuin los, plaatste het gevaarte bij het raam op de eerste verdieping en brengt met gevaar voor eigen leven het jongste meisje veilig naar beneden. Niet veel later is hij ook betrokken bij de redding van het oudste meisje.

De stichting Carnegie Heldenfonds stelt dat er mede door het kordate optreden van Al Atrash geen gewonden zijn gevallen. De burgemeester van Epe overhandigt hem morgen de bronzen legpenning en een loffelijk getuigschrift. Al Atrash is eind vorig jaar als vluchteling in Nederland aangekomen.