Spaanse politie onderschept mega-hoeveelheid ’neprum’ uit Nederland

Dat heeft de Spaanse politie laten weten in een verklaring. Inmiddels is duidelijk dat een omvangrijk netwerk zich bezighield met de vervalste rumflessen.

Sterke suikerrietdrank

De sterke suikerrietdrank was verzonden naar Spanje vanuit een Nederlands belasting-entrepot. Dat is een accijnsgoederenplaats waar producten waarop accijns wordt geheven – zoals alcohol – onder schorsing mogen worden verwerkt en verzonden. Daarmee wordt veel geld bespaard.

De nep-alcohol werd – zo bleek uit onderzoek – geproduceerd in de Dominicaanse Republiek, gebotteld in Honduras, en de vervalste labels kwamen uit China. De namaakgoederen kwamen na aankomst vanuit Nederland op de Spaanse markt via lokale distributeurs uit verschillende provincies in het land.

Meer dan 225.000 flessen

Er werden meer dan 225.000 flessen onderschept die doorgingen voor drie bekende merken, en die een gezamenlijke originele waarde van zo’n 3,5 miljoen euro hadden. De Guardia Civil heeft in totaal 24 mensen gearresteerd in de diverse provincies.

Het onderzoek begon in februari 2019, nadat de Spaanse politie in Cádiz een partij rumflessen ontdekte die namaak leek. Na het uitvoeren van echtheidscontroles door experts van het getroffen rummerk, en na onderzoek van de politie zelf, werd dat vermoeden bevestigd.

’Niveau van bijna-perfectie’

Zo ontdekten agenten een zakelijk netwerk dat gebruik maakte van bestaande procedures om via Nederland deze vervalsingen in Spanje te krijgen, zonder dat werd ontdekt dat het om imitatie ging, en om op deze manier belastingcontroles te ontwijken. De Spaanse autoriteiten erkenden dat de neprum een ’niveau van bijna-perfectie’ had.

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) deed in samenwerking met de Guardia Civil onderzoek naar meer dan vijftig bedrijven, ook in Nederland.