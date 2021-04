150 bekeuringen na Koningsnachtfeesten Amsterdam

De feesten in een bedrijfspand aan de Nes en in Diemen werden opgemerkt door de omgeving, omdat er sprake was van geluidsoverlast. Tegen de organisatie van deze feesten wordt eveneens een bestuurlijke rapportage opgemaakt.

De politie beëindigde in de nacht, die normaliter als Koningsnacht bekend staat, op meerdere plekken in de stad kleinere feestjes. Het betrof in de meeste gevallen huisfeestjes. Daar deelde de politie boetes en waarschuwingen uit.