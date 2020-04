Benaderbare koning met ’gewoner’ imago

— Ook de koning viert Koningsdag dit jaar thuis met zijn gezin. Om vier uur brengt hij een toost uit. Het zou zomaar op de talloze zorgmedewerkers kunnen zijn die maandag gewoon doorwerken. De koning is en blijft immers een nationaal symbool. Daarnaast is hij lid van de regering. De vorst dompelt zich in die hoedanigheid ook onder in de plannen die het kabinet over Nederland uitrolt. Sinds 2018 ondernam hij daartoe een reeks werkbezoeken met bewindspersonen. De Telegraaf was erbij en doet verslag.