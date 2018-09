Onderzoek marktmanipulatie VW

Het gaat om manipulatie van de markt in aanloop naar het dieselemissie-schandaal, dat toen nog niet bekend was.

Volgens justitie zijn er ,,voldoende reële aanwijzingen" dat Volkswagen al op de hoogte was van de mogelijke financiële gevolgen van het gesjoemel met emissietesten voordat openheid van zaken werd gegeven.

Dat gebeurde pas op 22 september.

Justitie onderzoekt nog een bestuurder. Zijn naam is niet bekendgemaakt. De huidige bestuursvoorzitter en cfo worden niet verdacht, benadrukte justitie maandagmiddag.

Tegen Volkswagen lopen meerdere onderzoek, in Duitsland en de Verenigde Staten, waarvoor het concern miljarden heeft gereserveerd.

Miljardendeal

In de Verenigde Staten zou Volkswagen nu bezig zijn met een miljardenschikking met justitie en consumenten. Volkswagen komt volgens Bloomberg deze maand nog met een plan $8,9 miljard om in de VS van de ellende met dieselmotoren die onder de maat presteerden, af te komen.

Van het bedrag zou $6,5 miljard gaan naar auto-eigenaren onder meer voor de aanpassing van dieselmotoren en $3,5 miljard gaat naar federale en Californische toezichthouders.

Claimstichting

Maandagochtend meldde de Stichting Volkswagenclaim zich met een eis van €13 miljard namens gedupeerde autobezitters.