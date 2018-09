Broer ‘man met hoedje’ aangehouden

Omdat hij die voorwaarden heeft overtreden is hij nu opnieuw aangehouden, meldt de Vlaamse zender VTM. De zaak staat volgens het federaal parket los van de drie terreurverdachten die afgelopen weekend werden aangehouden in België.

Mohamed Abrini is beter bekend als de man met het hoedje die Brussels Airport op 22 maart verliet voordat zijn explosieven afgingen. Hij werd uiteindelijk op 8 april gearresteerd in Brussel. De Franse autoriteiten verdenken hem ook van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs.