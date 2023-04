Premium Het beste van De Telegraaf

Massale tegenaanval lijkt aanstaande Zijn Russen bestand tegen Oekraïens offensief? ’Eén aspect wordt cruciaal’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Oekraïne zegt dat het klaar is voor een groot tegenoffensief. Uit alles blijkt dat ook de Russen rekening houden met een massale aanval. De grote vraag is waar en wanneer Oekraïne precies toeslaat en hoe Rusland reageert. Wordt het verwachte lenteoffensief de beslissende slag in de oorlog? Eén aspect is daarbij cruciaal, zeggen deskundigen.