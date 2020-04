Kleine bedrijven in Denemarken weer open na lockdown

De Deense stad Odense in lockdown. Ⓒ AFP

KOPENHAGEN - In Denemarken gaan maandag de eerste kleine bedrijven weer open nadat het land op slot ging vanwege het coronavirus. Het gaat onder meer om kappers, schoonheidssalons en rijscholen, aldus de autoriteiten vrijdag. Denemarken was een van de eerste landen in Europa die maatregelen trof om het virus in te dammen.