VVD wil dat huurders rioolheffing betalen

Hij bevestigt berichtgeving hierover maandag in het AD. Volgens hem draait in ongeveer de helft van de gemeenten de huiseigenaar volledig of voor een groot deel op voor de rioolheffing. ,,Iedereen heeft hier voordeel van en het is dan ook eerlijk als iedereen zijn fair share betaalt."

De VVD'er denkt dat een meerderheid zijn voorstel zal steunen. Een motie van hem van soortgelijke strekking kreeg vorig jaar de steun van de Kamer. Maar volgens hem geeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan de uitvoering van die motie geen prioriteit en daarom komt hij met een eigen initiatiefwet.