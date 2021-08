Verontwaardiging onder Britse dierenactivisten: ’Alpaca Geronimo mag niet worden afgemaakt’

Premium Binnenland

’Vleermuizen blokkeren sloop afgebrande school’

Omwonenden van de uitgebrande Steenvoordeschool in Rijswijk luiden de noodklok, omdat het pand na twee jaar nog steeds niet is gesloopt. Reden is dat er in de restanten van de voormalige school aan de Paul van Vlietlaan beschermde vleermuizen zouden zitten. „Ik heb er nog nooit één zien vliegen”, ze...