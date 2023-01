Geen celstraf voor dodelijke steekpartij op terras Rosmalen

Den Bosch - De destijds 17-jarige vrouw uit Rosmalen die op zaterdag 19 maart vorig jaar op een terras in haar woonplaats Jordy Gruijters (22) uit Den Bosch doodstak, is onschuldig aan zijn dood. De rechtbank Oost-Brabant sprak haar vrijdagmiddag - in lijn met de eis tot vrijspraak van het openbaar ministerie – vrij van doodslag. In het vonnis stelt de rechtbank dat de nu 18-jarige vrouw in een reflex heeft gehandeld toen zij Jordy neerstak: ,,Zij maakte geen stekende beweging met het vleesmes en wilde zichzelf slechts verdedigen. Dat was in die noodsituatie een logische reflex.”