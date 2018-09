’Mijn zoon had nooit mogen vrijkomen’

De 38-jarige man uit Doetinchem zat tot voor kort vast voor een andere zaak en is psychiatrisch patiënt, maar werd onlangs onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.

Moeder Monique waarschuwde zelfs zijn psychiater: „Ik heb gezegd: er gaat iets ergs gebeuren als mijn zoon vrijkomt. En dan neemt hij daar anderen in mee”, zegt ze tegen De Telegraaf. „Ik voel me zo schuldig. Het erge is: dit had voorkomen kunnen worden. De rechter in Zutphen had begin deze maand Rémon nooit mogen vrijlaten.” Dat ze gelijk kreeg met haar voorspelling doet haar veel verdriet.