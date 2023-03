Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ken ze allemaal nog goed bij naam’ Annie Schouten-Pater (93) hoopt vijftigste achterkleinkind te begroeten

Door Leo Blank

Een flink aantal Schoutens bijeen met in hun midden (over)grootmoeder Annie. Ⓒ Jan Mulder

HOOGKARSPEL - Het is een indrukwekkend aantal. Elf kinderen, dertig kleinkinderen en 49 achterkleinkinderen. De vijftigste is op komst, in juni. Oma Annie Schouten-Pater zelf hoopt eind mei 94 jaar te worden. „Ik ken mijn hele nageslacht nog bij naam. Al kost dat steeds meer moeite.”