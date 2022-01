Premium Het beste van De Telegraaf

Dansen om te overleven, ’Flamenco was mijn eerste liefde’

Door Hilde Postma Kopieer naar clipboard

Lucia Alvarez Ⓒ Telegraaf

Sevilla - Ook Spanje is nog niet klaar met corona, maar desondanks openen de flamencotablaos langzamerhand hun deuren weer. Het zijn cafe- of restaurantachtige settings waar je als toerist van een flamencovoorstelling kunt genieten, vaak met een drankje of een tapasmenu. Ook in Sevilla, de bakermat van de flamenco, staan er alle avonden weer rijen voor het Teatro Flamenco Triana.