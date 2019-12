Politie Den Haag rekent op meer kleine incidenten bij jaarwisseling

Afbeelding ter illustratie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Bij de komende jaarwisseling zijn er in Den Haag waarschijnlijk minder grote onlusten of problemen en vooral kleinere incidenten verspreid over de stad. Dat verwacht de politie. Dit jaar zijn er geen vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen. De afgelopen jaren waren daar veel mensen aanwezig. "Dat zal deze jaarwisseling dus meer verspreid zijn", aldus de politie.