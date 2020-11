Aantal nieuwe coronabesmettingen fors gedaald, ook minder patiënten in ziekenhuis

Het getal van zaterdag is iets bijgesteld: in eerste instantie meldde het RIVM toen 5941 nieuwe gevallen, maar dat zijn er dus iets minder. Dit aantal was ook al lager dan dat van een dag eerder. In het weekend kan het aantal meldingen wel iets lager uitvallen dan doordeweeks, omdat gegevens dan soms sneller worden doorgegeven.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Zaterdag registreerde het RIVM 86 overlijdens.

Het RIVM meldde vrijdag landelijk 6108 positieve testen. In de dagen daarvoor was het aantal nieuwe besmettingen per dag al met honderden opgelopen. Donderdag waren het er 5651, woensdag 5417 en dinsdag nog 4681.

Regionale cijfers

Uit de laatste cijfers blijkt dat in de regio Rotterdam-Rijnmond weer het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag kreeg: 646. Midden- en West-Brabant volgt met 426 geconstateerde besmettingen. Utrecht telde er 406, Haaglanden 332 en Twente 318.

De laatste zeven dagen, inclusief deze zondag, registreerde het RIVM in totaal 63.021 positieve testresultaten. Ten opzichte van de week ervoor is dat een daling van 8 procent.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 30 afgenomen, van 2125 tot 2095. Van de opgenomen Covid-patiënten liggen er nog 586 op de intensive care, 9 minder dan zaterdag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De overige 1509 coronapatiënten zijn er minder slecht aan toe en liggen op verpleegafdelingen.

Het LCPS meldt nu zes dagen op rij een afname van het aantal coronapatiënten. Zaterdag kwamen nog 56 ziekenhuisbedden vrij.

Vanuit regio’s waar de druk hoog is zijn het laatste etmaal 13 patiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s die meer capaciteit over hebben. Drie van hen liggen op de ic.