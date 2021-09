Segers spreekt Remkes tegen: geen deal over medisch-ethische zaken

Dat lijkt de onderhandelingen lastiger te maken, net als het streven om snel tot een beknopt regeerakkoord te komen. CU en D66 denken namelijk erg verschillend over ethische thema’s zoals voltooid leven.

Maar Segers haalt ook migratiebeleid aan als thema waarover de gesprekken moeten worden aangegaan aan de formatietafel. „Er zijn verschillen op het gebied van migratiebeleid en ethische onderwerpen. Dat zijn onderwerpen die je niet onmiddellijk aan de vrije krachten van de Kamer kunt overlaten.” Dan wordt het namelijk ’heel wankel’, stelt de CU-leider.

Sneer

Segers vindt bovendien dat er gewerkt moet worden aan onderling vertrouwen, nadat hij en zijn partij flinke sneren kregen van D66. „Het is niet zoals het vertrouwen tussen mij en mijn vrouw”, zegt hij over zijn band met D66-leider Kaag.

Segers is niet de eerste die zich afzet tegen de lezing van informateur Remkes. Eerder vanmiddag lieten de leiders van PvdA en GL weten geen heil te zien in zijn voorstel om eventueel nog aan te schuiven voor input in een regeerakkoord, of zelfs het leveren van bewindspersonen.

„Informateur Remkes trekt conclusies die wij niet delen en die ook niet zo besproken zijn”, zegt PvdA-leider Ploumen. „Voor de PvdA is er geen enkele rol in de vorming van dit kabinet. Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van bewindspersonen. Wij gaan de oppositie in.” „Wij leveren geen ministers aan een rechts kabinet”, voegt GL-leider Klaver daaraan toe.