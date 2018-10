Pakistaan slaat zus dood om huwelijksplannen

De broer is inmiddels opgepakt. Hij liet CNN zaterdag telefonisch weten dat de dood van Masih een ongeluk was. ,,Ze was mijn zus. Ik wilde haar niet doden'', verklaarde de man vanuit zijn cel in de stad Sialkot. ,,Sindsdien blijf ik maar huilen.''

De man was woest over de trouwplannen van zijn zus. Volgens zijn vader waren er familiebanden met het gezin van de beoogde bruidegom. ,,Ze kregen ruzie. Hij sloeg haar met een stok'', zei de vader, die zijn zoon zelf aangaf bij de politie. ,,Hij was niet van plan haar te doden.''