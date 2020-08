Nieuwe brug geopend na instorten autosnelwegbrug Genua

Ⓒ ANP/HH

GENUA - De nieuwe brug over de rivier de Polcevera in het westen van Genua wordt maandag feestelijk geopend. De San Giorgiobrug vervangt het snelwegviaduct dat 14 augustus 2018 tijdens noodweer over 200 meter instortte. De instorting van die in 1967 geopende brug veroorzaakte 43 doden.