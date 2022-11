Drugslab gevonden na brand in paardenstal

Binnenland

Dode gevonden na brand in woning Nijmegen

Na een brand in een woning in Nijmegen is woensdagochtend de bewoner binnen dood gevonden. De brand woedde aan de Obrechtstraat in de Gelderse stad. De brand is volgens de politie ontstaan door een technische oorzaak. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is woensdagmiddag afgerond.