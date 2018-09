Thomas Mair voor de rechter

1 / 2 1 / 2 De 53-jarige verdachte Tommy Mair was lokaal bekend als ’de tuinman’en zou zeer op zichzelf zijn.

LONDEN - De Brit Thomas Mair is in staat van beschuldiging gesteld na de moord op parlementariër Jo Cox. Mair verschijnt volgens de politie in West Yorkshire zaterdag voor de rechter.