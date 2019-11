Advocaat: Kroongetuige plande aanslag vanuit cel

Meijering vindt dat de verklaring aantoont dat Nabil B. onbetrouwbaar is. „Mijn cliënt is nummer 1 die de kroongetuige kan ontmaskeren als leugenaar”, zegt de advocaat. „De kroongetuige heeft mijn cliënt in de val gelokt, negen dagen voor hij een deal sloot met justitie.” Razzouki werd eind december 2017 in Utrecht 28 keer beschoten, maar overleefde de aanslag. Hij is de broer van de voortvluchtige drugsbaron Said Razzouki, die volgens het Openbaar Ministerie samen met Ridouan Taghi aan het hoofd stond van de moordbende.

Het OM spreekt in een reactie van ‘trial by media’. ,,Waar de verdediging nu mee komt is heel gevaarlijk en zelfs mogelijk schadelijk voor het onderzoek”, zegt woordvoerder Wim de Bruin van het landelijk parket tegen De Telegraaf. Volgens hem gaat het om een hagelnieuwe verklaring van verdachte Razzouki. ,,De inkt van de verklaring is nog niet droog of zijn verdediging stapt al naar de media.”

Bekijk ook: Verhoog tipgeld na moord op advocaat