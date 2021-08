Een F1-race zonder publiek op Zandvoort? Na weekend uitspraak rechter

’Neem het provincie kwalijk’

„Als ik een circuit zou hebben, zou ik ook een race van de Formule 1 willen organiseren.” Was getekend, de advocaat van milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB). „Ik neem het dan ook het circuit niet kwalijk. Ik neem het de provincie kwalijk dat ze de vergunning hebben uitgedeeld.”

Voor de zoveelste keer moet een rechter zich buigen over het wel of niet doorgaan van de Grand Prix in Zandvoort. Dit keer zou er echter voor de eisende partij (MOB van stikstof-activist Johan Vollenbroek, die zelf niet in de rechtbank in Haarlem aanwezig was) een ’middenweg’ mogelijk zijn: een uitgeklede F1-race.

Valentijn Wösten, advocaat van de MOB, benadrukte bij het kort geding dat er bij een race ’zonder publiek, zonder andere races en zonder verder programma’ een stuk minder stikstof neer zou dalen op het kwetsbare gebied rondom het circuit van Zandvoort.

’Meer stikstofuitstoot dan mag’

Volgens de stikstofclub is er niet goed gerekend. Er zou volgens hen veel meer stikstof worden uitgestoten dan volgens de vergunning zou mogen. Bijvoorbeeld door de fly past van defensie, waarvan de milieu-advocaat niet op de hoogte bleek dat die sowieso is afgelast. De club probeert nu via de rechter de vergunning die recent aan het circuit is toegewezen, in te trekken.

Maar volgens de verdediging van de race (advocaat Hans Besselink namens de provincie Noord-Holland en Anna Collingon van het circuit) zou dat geen zin hebben. Zij betogen namelijk dat de vergunning alleen nodig was voor de aanpassing van het circuit, en die is al achter de rug. „Dit circuit ligt er al sinds 1948 en sindsdien wordt er geracet en is dat toegestaan volgens de vergunning”, aldus Besselink.

Tussen november 2019 en maart 2020 is de racebaan verbouwd voor zo’n vijftien miljoen, legt hij uit. Als de vergunning zou worden ingetrokken zou het circuit volgens hen terugvallen op de oude situatie, waarin er al 12 UBO-dagen (Uitzonderlijke Bedrijfsomstandigheden) toegewezen waren. Volgens de advocaten valt de organisatie van een Grand Prix binnen die vergunning. De eis van MOB zou volgens hen dan ook niets aan de situatie veranderen.”

Geen steun overheid

En een uitgeklede race, dat is voor Robert van Overdijk, directeur van het circuit, geen optie. „Er zijn andere races op de kalender zonder publiek”, erkent ook hij. „Maar die worden gesteund door overheden. Wij niet.”

De organisatie zou dat financieel niet aan kunnen, legt hij uit. En ook voor de lokale economie is het geen optie. „Alle hotels zijn volgeboekt en restauranthouders kijken uit. Zij hebben na twee jaar eindelijk weer een lichtpuntje.” En daarnaast is veel personeel dat normaal op festivals werkt, en ook al anderhalf jaar thuis zit, volgens hem werkzaam bij de grand prix. „Zij kunnen eindelijk weer aan het werk. Bij ons.”

Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren, aangezien er ook al een bodemprocedure loopt over hetzelfde onderwerp. De voorzieningenrechter neemt in ieder geval de tijd voor zijn uitspraak. Die tilt hij sowieso over het weekend heen en volgt waarschijnlijk op maandag, maar uiterlijk op dinsdag.