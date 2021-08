LIVE | Milieuclub spant kort geding aan: Gaat er een streep door GP Zandvoort?

Haarlem - De rechtbank in Haarlem buigt zich donderdagmiddag om 14.30 uur over een kort geding over het Formule 1-circuit in Zandvoort, dat is aangespannen door Johan Vollenbroek, voorzitter van milieu-organisatie Mobilisation for the Environment (MOB). De Grand Prix in Zandvoort begint volgende week.