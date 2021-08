Politie maakt einde aan bomdreiging bij Capitool Washington

Ondertussen werd onderhandeld met de man in een pick-up, die beweerde dat hij een bom bij zich had. De politie van het Capitool zei eerder zijn identiteit te kennen, maar niet zijn motief. Het zou gaan om Floyd Ray Roseberry uit de staat North-Carolina, melden Amerikaanse media. Hij had een kleine vrachtauto met open laadbak op de stoep bij de bibliotheek van het parlement geparkeerd. Deze Library of Congress geldt als een van de belangrijkste bibliotheken ter wereld.

Het parlement is deze week niet in zitting, maar er zijn toch medewerkers en personeel aanwezig. Het Capitool moest begin april kort in lockdown toen een automobilist inreed op een veiligheidsbarrière. Begin januari werd het gebouw nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Trump, die het niet eens waren met zijn verkiezingsnederlaag. Tal van agenten raakten daarbij gewond.