Twee doden na ongeval op E19 België, chauffeur onder invloed van drugs

Het ongeval met de Franse reisbus gebeurde rond 11.45 uur. Bij het ongeval zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. ,,Bij het ongeval zijn twee doden gevallen. Vijf passagiers verkeren in kritieke toestand, vijf zijn zwaargewond en 13 anderen raakten lichtgewond”, vertelt dokter Winne Haenen van FOD Volksgezondheid tegen het Nieuwsblad. Ze worden in verschillende ziekenhuizen verzorgd. Meerdere mensen zaten lange tijd gekneld onder de bus, melden Belgische media. In de bus waren 30 personen aan boord. Volgens de autoriteiten waren er vooral Franse passagiers aan boord, en enkele Spanjaarden, melden Vlaamse media.

De chauffeur, een man van 35 die de Franse nationaliteit heeft, legde een positieve speekseltest af en is opgepakt voor verhoor. Zijn rijbewijs is ingetrokken. Het is niet duidelijk of de man al verhoord is en wat hij eventueel zou verklaard hebben. Ook over de drugstest wordt geen extra informatie gegeven. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers, meldt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,Het is nog niet duidelijk of er wel Nederlanders in de bus zaten."

De verongelukte bus draagt het logo van BlaBlaCar, een Frans touringcarbedrijf dat bekend staat om ritten aan lage prijzen. Het is een onderdeel van het Franse autodeelplatform BlaBlaCar. De passagiers waren onderweg van Rijsel naar Amsterdam waar ze na de middag zouden aankomen.

Betonnen vangrail

Maurice Haaij uit Breda beschrijft tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws wat hij voor zijn ogen zag gebeuren: ,,De bus is op een betonnen vangrail aan de rechterkant van de weg gereden en daarna omgeklapt”, vertelt hij. ,,Toen de bus over de weg schoof, zijn meerdere personen eronder beland en zo ernstig gewond geraakt of overleden. Er zijn ook meerdere personen vast komen te zitten onder de bus. Het duurde tergend langzaam voor de hulpdiensten er waren.”

De klap was in ieder geval hevig, schrijft Het Nieuwsblad. Getuigen zeggen dat de ruiten van de bus stuk waren en ze zagen huilende mensen die troost zochten bij elkaar. Sommigen waren gewond aan het hoofd.

,,Ik heb zwaargewonde lichamen gezien en ik wist meteen dat we moesten helpen”, zegt een andere getuige tegen Het Nieuwsblad. ,,Dus ben ik met de slachtoffers beginnen praten en diegenen die ‘oké’ waren hebben we uit de bus geholpen. Eén van hen vertelde me dat ze vanuit Lille op weg waren naar Amsterdam en dat de buschauffeur in slaap was gevallen.”

Verschrikkelijke dingen

,,We hebben mensen uit de bus geholpen, de meesten spraken Frans. Ik heb verschrikkelijke dingen gezien”, zegt ze.

Twaalf passagiers zijn overgebracht naar het cultureel centrum De Kaekelaar in Schoten. Hier worden reizigers opgevangen die niet gewond zijn geraakt maar wel de nodige psychosociale hulp krijgen.

Het Vlaams Verkeerscentrum schrijft: „De E19 is reeds afgesloten ter hoogte van knooppunt Antwerpen-Noord. R1 richting 2/Nederland moet verplicht de A12 richting Bergen-op-Zoom nemen. A12 komende van Bergen-op-Zoom moet de R1 richting Gent nemen.”