Overvaller met spijt meldt zich bij politie

Naar aanleiding van deze overval bracht de politie een getuigenoproep uit die door diverse media werd opgenomen in hun berichtgeving. De 19-jarige verdachte heeft zich maandagavond, kort voor elf uur, onder begeleiding van familieleden aan het politiebureau in Amsterdam-Noord gemeld en is toen aangehouden. Hij heeft een verklaring afgelegd. Donderdag 16 juni is de verdachte voorgeleid aan een rechter-commissaris. Hij blijft langer vastzitten.

