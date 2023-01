Premium Het beste van De Telegraaf

Inbraak in huis waar vermoorde Gianna (14) uit Brunssum woonde, de nacht na haar uitvaart

Door Bas Dingemanse en Stefan Gillissen Kopieer naar clipboard

De uitvaart van de vermoorde Gianna trok honderden bezoekers die een erehaag vormden in het Brunssumer Schutterspark. Ⓒ Bas Quaedvlieg

Brunssum - Uren na de uitvaart van de vermoorde Gianna (14) is ingebroken in de woning aan de Koolhofstraat in Brunssum, waar het meisje woonde. Ze werd daar dinsdag 20 december doodgeschoten. Er zijn geld en goederen gestolen.