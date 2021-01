Sneltest vrijdag verplicht voor reizigers uit VK en Zuid-Afrika

De maatregel is bedoeld om de verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Een negatieve PCR-test blijft daarnaast ook verplicht. Die mag maximaal 72 uur oud zijn. De verplichting gaat ook gelden voor vrachtwagenchauffeurs en voor de bemanning van ferry’s en vliegtuigen. Zij zijn uitgezonderd van de verplichting een negatieve PCR-test te laten zien, en blijven dat.

De oproep om na aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine te gaan, blijft van kracht, benadrukt het kabinet.

"Het kabinet trekt bij deze maatregelen nauw op met Frankrijk en België", schrijven ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Kamer. "Voor passagiers die via de trein (Eurostar) vanuit het VK naar Nederland reizen, is er op grond van de Franse maatregelen al een negatieve sneltestverplichting."