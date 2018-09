Britse voetbalfans laten bedelend kind (7) bier drinken voor geld

Het incident vond donderdagmiddag plaats vlak voor de wedstrijd tegen Wales en werd door Michael Stothard, een correspondent van de Financial Times, opgemerkt.

’Engelandfans in Lille laten bedelende jongen van zeven een hele pint leegdrinken in ruil voor wat munten. #Euro2016’, schrijft de journalist bij een foto op Twitter van het jongetje. Een twitteraar vroeg of Stothard het met eigen ogen heeft gezien. „Ja, ik heb het gezien”, antwoordde hij. „In vijf slokken dronk de jongen de pint leeg, aangemoedigd door de meute. Daarna kreeg hij geld. Ze gaven hem ook een sigaret, maar die gooide hij op de grond en trapte hij uit. De fans leken teleurgesteld.”

Een dag eerder werden de Britse voetbalfans al beschuldigd van het vernederen van bedelende kinderen door muntstukken naar hen toe te gooien en ze die te laten oprapen. England fans in Lille just got begging 7 year old to down a whole beer in exchange for some coins. #EURO2016 pic.twitter.com/XeaeaSzb3G— Michael Stothard (@MStothard) 15 juni 2016