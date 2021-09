Premium Het beste van De Telegraaf

Initiatiefnemer ziet Holocaust Namenmonument eindelijk onthuld: ’Achter elke naam zit een mens’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Jacques Grishaver: „Bij de één lukt het leven beter dan bij de ander. Maar zonder naam zijn ze helemaal niks.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Jacques Grishaver (79) is niet meer de man van vijftien jaar geleden. De voorzitter van het Auschwitz Comité kreeg suikerziekte en merkt dat namen onthouden lastiger wordt. Berustend: „Krijg je als je bijna tachtig bent.” Met corona leefde hij als kluizenaar, bang dat hij het Holocaust Namenmonument in Amsterdam niet zou meemaken. Maar de imposante plek om 102.185 vermoorde Joden, Roma en Sinti te herdenken is er. Zondag zal Jacques spreken. Met de koning als toeschouwer.