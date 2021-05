Reproductiegetal coronavirus daalt nog verder

Als het reproductiegetal onder de 1 ligt, kan de uitbraak langzaam doven. Hoe verder het boven de 1 komt, hoe meer mensen besmet raken. In dat geval kan het aantal gevallen steeds sneller oplopen.

Twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, berekent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het reproductiegetal. Daarbij kijkt het instituut standaard ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiegetal van 0,93 slaat op de situatie zoals die op 22 april was. Op 20 en 21 april was het getal 0,91.

Van ruim 1,5 miljoen Nederlanders is bekend dat ze het uit China overgewaaide virus opliepen. Meer dan 17.000 landgenoten zijn aan coronagerelateerde klachten overleden, voornamelijk ouderen.