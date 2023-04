Jas aan op Koningsdag: fris, maar wel met wat zon

De zon is zelfs tamelijk fel, met kracht 4 of 5. De middagtemperaturen zijn donderdag tussen 11 graden in het Waddengebied, 13 of 14 graden in het midden van het land, tot plaatselijk 15 graden in het zuiden. Normaal gesproken ligt de temperatuur in de middag in de laatste aprilweek rond de 17 graden. Verder staat er weinig wind.

De ochtend begint nog wel koud, met temperaturen die lang beneden de 10 graden blijven, zo waarschuwt Weeronline mensen die in alle vroegte naar een kleedjesmarkt gaan. Als de zon in de middag achter stapelwolken verstopt zit, voelt het met 11 tot 15 graden ook vrij fris aan.

Sinds 2014 vieren we Koningsdag op 27 april, daarvoor was Koninginnedag decennialang op 30 april. Koningsdag 2020, in coronatijd, was de warmste en zonnigste Koningsdag ooit gemeten, met in De Bilt een temperatuur van 20,7 graden. In 2016 bleef de temperatuur steken in De Bilt op 10,7 graden. Het was daarmee de koudste Koningsdag. In 2019 verliep Koningsdag kletsnat.

De warmste Koninginnedag was in 1993. Op 30 april werd het in De Bilt toen 26,9 graden. De koudste was in 1970. Het werd toen niet warmer dan 8,6 graden, meldt Weeronline.