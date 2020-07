Surinaamse ex-minister beschuldigd van fraude met dienstauto

Volgens dagblad De Ware Tijd is er ’vermoedelijk sprake van fraude’.

Ex-minister Rabin Parmessar van de NDP zou ’naar verluidt’ het kenteken van een goedkope volgauto hebben laten overzetten op een ’vrijwel splinternieuwe VW Amarok’. Volgens de site Waterkant.net komt het erop neer dat de wagen voor 1500 euro is verkocht terwijl de wagen 40.000 Amerikaanse dollar waard zou zijn.

Parmessar is boos over de aantijging. „Absoluut niet waar”, zegt hij in de Ware Tijd. „Ik heb niets anders gedaan dan gebruik gemaakt van de exitregeling ministers 2010, wat gebruikelijk is”, stelt de ex-bewindsman. Op zijn Facebookpagina geeft hij aan „dat er flink gewag van wordt gemaakt van het feit dat ik van de regeling ex-ministers een voertuig aangeschaft heb.”

„Ik heb betaald, verder de auto verzekert en op mijn naam overgeschreven. Dit is een bestaande regeling wat al vele jaren toegepast wordt en velen, haast een ieder, heeft er gebruik van gemaakt. Indien er bezwaren bestaan, laat men dan deze regelingen, deze en vele andere, schrappen. Ik kijk er naar uit. Wat een selectieve aanval”, schrijft Parmessar op zijn FB-pagina.

Volgens de krant zijn foto’s opgedoken waarop te zien is dat het kentekennummer van de overgenomen Amarok hoorde bij één van zijn volgauto’s. De afdeling Autowerkplaats van het ministerie van Openbare Werken taxeerde het voertuig op SRD 20.048,32 wat in de beschikking van 9 juli van de president is opgenomen.

Op social media wordt heftig geraegeerd op de onthulling van De Ware Tijd. De meeste reageerders zeggen niet meer te verbazen dat Suriname in de financiele problemen zit.