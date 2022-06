Nieuwe coronaprik moet beter beschermen tegen omicron

Het ’nieuwe’ vaccin van Moderna combineert de oorspronkelijke injectie met bescherming tegen de omicronvariant. Die variant zorgde afgelopen najaar voor een vloedgolf aan coronabesmettingen. Daarom noemt Moderna de nieuwe boosterprik voor komende herfst ’een bijzonder krachtig wapen’ in de strijd tegen omicron.

Combinatieprik

Onderzoekers van Moderna hebben sinds januari aan de nieuwe boosterprik gewerkt. In eerste instantie werd een vaccinatie ontwikkeld dat specifiek bescherming biedt tegen de omicronvariant. Daarna is een prik ontwikkeld waarbij het oorspronkelijke vaccin gecombineerd werd met het omicronvaccin. Deze zogenoemde combinatieprik blijkt volgens het bedrijf bijzonder succesvol en produceert maar liefst 1,75 keer zo veel antilichamen tegen de omicronvariant als het bestaande Moderna-vaccin. Derhalve zal de nieuwe combinatieprik worden ingezet als booster.

Omdat corona snel muteert en we continu worden geconfronteerd met nieuwe varianten van het virus, werpt het nieuwe vaccin de vraag op in hoeverre we achter de feiten aanlopen. Cesar Sanz Rodriguez, vicepresident van Moderna, verzekert echter dat de kans groot is dat de nieuwe vaccinatie ook tegen andere mutaties kan beschermen. „Uiteraard kunnen we niet in de toekomst kijken en moet dat te zijner tijd onderzocht worden, maar de eerste Moderna-prik tegen de Wuhan-variant bleek uiteindelijk ook effectief tegen de alfa- en gammavariant. Dat stemt hoopvol.”

Goedkeuring

De nieuwe boosterprik moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA, maar Moderna verwacht de booster vanaf september wereldwijd te kunnen leveren. „Precies op tijd voor het herfstseizoen, wanneer het coronavirus zich weer sneller onder ons verspreidt”, stelt Rodriguez.

Vaccinontwikkelaars Pfizer en BioNTech testen eveneens een vaccin dat gericht is op bescherming tegen omicron. Naar verwachting zullen de resultaten van deze onderzoeken binnenkort bekend worden.