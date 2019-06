Nederlandse piloot omgekomen bij Brisbane

Het lichaam van de in Australië wonende man is donderdag gevonden, nadat hij woensdag met zijn vliegtuigje voor de kust ten zuidoosten van Brisbane was verdwenen. Hij had een 31-jarige vrouw voor haar verjaardag meegenomen voor het tochtje met een vliegtuig van het type Yak-52, dat uit de Sovjet-Unie afkomstig is.

Van de piloot en zijn passagiere was na 10.30 woensdagmorgen niets meer vernomen. Zeven uur later werden wrakstukken van de Yak gevonden aan de kust van een eiland circa 20 kilometer ten noorden van Gold Coast. Daar woonde de Nederlander en was hij lid van de vliegclub waar hij was opgestegen.

De stoffelijke resten van de vrouw zijn nog niet getraceerd. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.