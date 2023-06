Gratis ov-kaartjes voor arme gezinnen belanden op Marktplaats

„Naar mijn mening is dit gewoon diefstal met extra stappen”, klinkt het op sociale media. „Bijzonder sneu”, vindt iemand anders. „Sywert, ben jij dat?”, vraagt een ander zich af.

De kaartjes waren juist speciaal voor mensen die zelf geen geld hebben voor bus, tram en metro. Vervoerregio Amsterdam stelde vorige maand 730.000 tickets beschikbaar. Per adres konden bewoners in en rond de hoofdstad er acht aanvragen. Ze waren al vlug allemaal vergeven.

Misbruik

Nu blijkt dat enkele tientallen van de kaartjes op Marktplaats terecht zijn gekomen. Ze zijn 6,50 euro waard en sjacheraars bieden ze aan voor zo’n drie a vier euro per stuk.

„Er zijn ov-kaartjes bij mensen terechtgekomen die ze, blijkbaar, niet nodig hebben en deze via online marktplaatsen te koop aan bieden”, reageert Melanie van der Horst, voorzitter van Vervoerregio Amsterdam. „Hoewel we wisten dat dit zou kunnen gebeuren, verbaas ik me er toch over dat van de actie misbruik wordt gemaakt.”

Kaartjes verschijnen nu op Marktplaats.

Om de drempel laag te houden, hoefden aanvragers niet te bewijzen dat ze écht minima waren. De Vervoerregio ging uit van de eerlijkheid van mensen. „We hebben bij de start van de actie direct de oproep gedaan alleen gebruik te maken van de gratis ov-kaartjes als je ze écht nodig hebt”, zegt Van der Horst.

Evaluatie

Dat sommige tickets toch in verkeerde handen zijn gekomen, maakt de actie geen mislukking. „We hebben flink wat mensen bereikt die de ov-kaartjes nodig hebben. Dat maken we op uit de berichten die we binnenkrijgen via e-mail en telefoon”, zegt Van der Horst. Ze werden bijvoorbeeld ook via de voedselbank verspreid.

„Dat er ook mensen gebruik van maken die de kaartjes niet nodig hebben en hoe we dat een eventuele volgende keer anders kunnen doen, nemen we mee in de evaluatie van de actie. Daarbij blijft het voor ons belangrijk dat zoveel mogelijk mensen durven en kunnen aanvragen”, aldus Van der Horst.

Een woordvoerder van Marktplaats laat weten dat de advertenties zijn gemeld bij het serviceteam. Dat komt in actie als advertenties regels of voorwaarden overtreden.