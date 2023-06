Na zonovergoten weekend volgt... loeiwarme week: bijna 30 graden!

Zondag schijnt de zon fel. Er zijn slechts een paar stapelwolken en het blijft droog, zo meldt Weeronline. In grote delen van het land wordt het 20 tot 23 graden en in het zuidoosten wordt het lokaal ruim 24 graden.

Maandag wordt het wederom erg zonnig, met af en toe bewolking in het noorden en noordwesten. Op de Waddeneilanden verdwijnt de zon wat vaker. In de kustprovincies wordt het 18 of 19 graden en aan zee is het nog een graadje koeler. Op de Waddeneilanden wordt het zo’n 15 graden. In het binnenland is het warm met 20 tot lokaal 24 graden. De wind is noord- tot noordoostelijk en matig, aan de kust vrij krachtig.

Dinsdag en woensdag hebben we nog steeds te maken met de noorden- tot noordoostenwind. „Hierdoor blijft het in het noorden en noordwesten koel voor de tijd van het jaar met 15 tot 19 graden. Op veel andere plaatsen is het ’s middags warm met 20 tot 24 graden”, aldus Weeronline.

Tropisch

Vanaf donderdag stijgt de temperatuur een paar graden verder. Donderdag wordt het ongeveer 25 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur met stappen omhoog.

Volgend weekend ligt de temperatuur in grote delen van het land rond de 27 graden. In het zuiden en oosten wordt het zelfs lokaal 28 of 29 graden. De kans dat het met 30 graden plaatselijk tropisch warm wordt, is volgens Weeronline zo’n 40%.