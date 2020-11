Vaccinproef Brazilië stopgezet

Een vrijwilligster ontvangt het potentiële coronavaccin in Sao Paulo. Ⓒ foto AFP

Sao Paulo - In Brazilië is het klinisch testen van een Chinees coronavaccin stopgezet, omdat er een proefpersoon is overleden. Dat wekt verbazing bij het instituut dat CoronaVac toedient in Brazilië. Volgens het Butantan Instituut in Sao Paulo had het overlijden van de man niets te maken met CoronaVac en speelde de tragedie zich al af in oktober.