Gemeente Amsterdam roept mensen op Kalverstraat te mijden

Vorige week zaterdag was het ook al erg druk in het centrum van Amsterdam. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft het kooppubliek zaterdagmiddag opgeroepen de Kalverstraat te mijden. „Het is druk in de Kalverstraat. Daarom stellen we eenrichtingsverkeer in vanaf Spui naar de Dam”, twitterde de gemeente.