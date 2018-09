Uitslag Stelling: ’Tuig keihard aanpakken’

Het schrappen van de buslijnen in de Almeerse Kruidenwijk nadat een klein groepje raddraaiers buschauffeurs en -passagiers met stenen belaagde, deed veel stof opwaaien de afgelopen dagen. Met name de ’knieval’ van de autoriteiten en Connexxion, door het tijdelijk stil leggen van de diensten en het weghalen van stenen, wekt de boosheid van veel respondenten. „Het is het failliet van de handhaving. Pak het tuig aan!”, roept een stemmer. „Dit is het resultaat van het softe beleid van onze stadsbestuurders, politie en rechtbanken”, vervolgt een ander. Ook het feit dat de gewone man de dupe is, zit velen dwars. „Dit beleid belemmert het reizen per openbaar vervoer. Rigoureus de kop indrukken is de enige aanpak.” Enkele deelnemers geven ook blijk van angst. Zo laat een dame weten: „Ik ben een vrouw en ik durf na 19.30 uur al niet meer te reizen met het openbaar vervoer. Ik heb gezien dat een jongen een wildvreemde vrouw zomaar bespuugde in het openbaar vervoer toen het minder druk was in de vooravond. En een andere jongen stond te plassen in het portaal van de trein.”

De overgrote meerderheid wil dat het ’tuig hard wordt aangepakt’, met hoge boetes en eventueel gevangenisstraf als afschrikmiddel. De ’boterzachte strafjes’ - lees taakstraffen - zetten geen zoden aan de dijk om raddraaiers in te tomen, menen velen. Dat in Almere de overlastgevers van voornamelijk Marokkaanse afkomst hun wangedrag proberen goed te praten omdat ’er in de buurt zo weinig te doen is’, verbijstert velen. De roep om een buurtcentrum met pooltafel door deze jongens om de verveling te verdrijven, is helemaal een gotspe. „Ik vind het echt vreselijk. We willen een pooltafel en we vervelen ons. Ga gewoon naar school of ga werken!”, klinkt het resoluut.

Het probleem van agressie in bussen, trams, treinen, etc., zit niet alleen in het openbaar vervoer, denkt menigeen. „De maatschappij verhardt en er speelt een integratieprobleem”, weet iemand. „Verder falen overheidsdiensten om de problemen echt te benoemen en aan te pakken”, betoogt deze stemmer. Voor veel anderen ligt de kern van de zaak juist in de opvoeding. „Waar zijn de ouders van deze kinderen? Of liever gezegd: waar is de opvoeding?”, vraagt iemand zich af. „Vroeger kreeg ik nog eens op mijn donder van mijn ouders als ik iets fout had gedaan”, zegt een ander. De meeste deelnemers hebben zo hun bedenkingen over de ’strenge opvoeding’ van allochtone jongeren. Velen denken dat de jongens geen strobreed in de weg wordt gelegd door de ouders en/of dat ouders geen invloed meer hebben op hun kinderen. Hoe dan ook, de autoriteiten moeten ouders op de hoogte stellen van de wandaden, van hun kroost.

Verder moeten diverse veiligheidsmaatregelen worden genomen om agressie in te dammen. Zo vindt de helft van de deelnemers dat chauffeurs achter veiligheidsglas moeten zitten, dat zij geen cash geld meer moeten hebben en dat er camera’s moeten worden ingevoerd. Dat vereist forse investeringen, maar veiligheid moet voorop staan, menen de meesten.

René van Zwieten