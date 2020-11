Armeense demonstranten bij Tweede Kamer uitgescholden en bedreigd

De twee mannen in kwestie hebben volgens de aanwezige demonstranten een Turkse achtergrond. Het gescheld en gedreig is volgens hen geen incident. „Elke dag lopen dit soort types langs, naar ons te schreeuwen,” zegt een vrouw. „Ze zeggen ook weleens: ’we gaan jullie neersteken.’ Gelukkig staat hier altijd marechaussee.” Een van de demonstranten heeft ter plekke aangifte gedaan van belediging tegen de tierende mannen. Hierop ging de politie achter de mannen aan.

De Armeniërs staan al enkele weken vrijwel elke dag te demonstreren op het Plein in Den Haag. Aanleiding is het oplopende conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan in de verscheurde regio Nagorno-Karabach. Het gebied maakt formeel onderdeel uit van Azerbeidzjan maar wordt bestuurd door etnische Armeniërs. De demonstranten hekelen de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en de vermoedelijke Turkse inmenging in het gebied. „Kick Turkey out of NATO” is onder meer op hun borden te lezen.

De Turkse president Erdogan sprak eerder zijn onvoorwaardelijke steun uit aan de Azerbeidzjaanse regering. Ook waren er berichten dat de Turkse regering Syrische jihadisten ronselt om Azerbeidszjaanse troepen te steunen bij de gevechten tegen Armeniërs in de regio. De Tweede Kamer vroeg minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) een aantal weken geleden om in Europees verband een onderzoek te initiëren naar de vermoedens van buitenlandse inmenging in Nagorno-Karabach.