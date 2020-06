A4 richting Rotterdam weer vrij na groot ongeluk bij Rijswijk

Alle drie de rijstroken waren dicht na het ongeluk en er ontstond een lange file. De weg is weer helemaal vrij, meldde Rijkswaterstaat rond 19.45 uur.

De twee gewonden zaten bekneld in een auto, maar waren wel aanspreekbaar. Zij zijn door hulpdiensten bevrijd. De politie had nog geen informatie hoe het met hen is gesteld.