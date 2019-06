Man verliest op gruwelijke wijze arm bij sprong in water

Agenten tonen het touw dat zich rond de arm van de man wikkelde. Ⓒ Polizei Paderborn

PADERBORN - Bij een sprong in een meer van een hoogte van 10 meter heeft een 24-jarige Duitser in Paderborn zijn onderarm verloren. De jongeman was samen met vrienden in een boom geklommen om met een touw over het meer te slingeren, zei de politie woensdag.